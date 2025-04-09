承受壓力 台東天后宮取消出借場地供罷免造勢

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東市民間信仰中心天后宮，日前同意11日出借場地讓罷團舉辦大型造勢。但廟方今天緊急發聲明告知，因借場地是要從事大罷免宣講，廟方承受很大壓力，因此婉拒出借場地。

台東大罷免進入第2階段連署，有罷團預計在11日晚上舉辦一場大型的大罷免造勢活動，天后宮也已同意出租場地。

不過，天后宮今天下午透過媒體群組發布緊急聲明，原訂11日晚間出借廣場給大罷免宣講活動案，由於壓力沉重、董監事會與董事長林有德討論決定，已向借場地代表表達天后宮基於不介入政治鬥爭漩渦，婉拒出借廣場辦活動，並獲得對方同意諒解。

財團法人台東天后宮董事長林有德接受中央社記者訪問表示，原先同意出借後，由於涉及罷免活動，董監事們承受壓力，即與他討論確立不涉入大罷免行動，婉謝出借場地。

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罷團獲悉天后宮取消租借後表示遺憾，會重新再找場地。

罷團透過訊息表示，原訂於11日舉辦的罷免造勢說明會，今日突接獲天后宮通知取消借給場地，團隊原於3日詢問場地租借事宜，獲得天后宮同意借場，未料經過一個星期，竟於活動前2天臨時遭到退場，經了解為董監事會開會，收到關切電話及謾罵決議不給借。（編輯：李淑華）1140409