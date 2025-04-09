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竹市里長陪里民拿回連署書 罷團指不中立擬告發

2025/4/9 20:16（4/9 20:21 更新）
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新竹市武功里長陳海鋒（左）遭控帶著民眾拿回已簽好的連署書，並當場辱罵志工，罷團成員質疑違反選罷法並涉及行政不中立。陳海鋒9日對此表示，因有里民並不清楚內容就填寫，所以才陪同取回。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月9日
新竹市武功里長陳海鋒（左）遭控帶著民眾拿回已簽好的連署書，並當場辱罵志工，罷團成員質疑違反選罷法並涉及行政不中立。陳海鋒9日對此表示，因有里民並不清楚內容就填寫，所以才陪同取回。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）竹市武功里長陳海鋒遭控昨天帶著民眾拿回已簽好的連署書。陳海鋒今天說，有里民不清楚內容就填寫，因此陪同取回。罷團說，陳海鋒疑違反選罷法並涉行政不中立，擬告發。

1名網友在網路社群Threads貼文，昨天到新源市場旁進行罷免連署時，1名男子帶著多人到場辱罵志工「在這邊作亂」，不准志工在現場寫連署，所幸有警員到場維持秩序，後來才得知該男子為武功里長。

陳海鋒今天接受中央社記者電訪表示，昨天有里民到里辦公室稱她在市場旁簽了罷免連署書，但不清楚是在連署什麼內容，因此陪同前往拿回已簽的連署書。

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陳海鋒說，他只是提醒現場志工要向民眾說清楚，並建議不要一直拉不知情的里民填寫，沒有辱罵，也無阻擾罷免連署行為，「我只是嗓門大了點」。

新竹雙罷總部領銜人戴振博向中央社記者表示，志工絕無勉強或誤導行為，一切基於個人自由意志，陳海鋒疑干預人民行使罷免權利，疑違反「選罷法」並涉及行政不中立，已委任律師團隊，擬告發陳海鋒並追究其相關責任。（編輯：方沛清）1140409

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