做家庭照顧者靠山 花蓮縣府設7處服務據點

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣政府推動長照服務，關心家庭照顧者提供7處服務據點，給予關懷、到宅照顧指導等，成為家庭照顧者靠山，可協助規劃合適照顧方案，減輕照護負擔，提升生活品質。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，每個家庭總有一群默默扛起照顧責任的英雄，奉獻時間跟精力，照顧失能、失智或身心障礙親人，他們往往忽視自己需求，缺乏必要支持與支援。

朱家祥說，家庭照顧者服務據點提供個案服務、志工關懷訪視、諮詢服務、心理諮商及到宅照顧技巧指導等個別需求服務，也提供情緒支持團體、照顧訓練課程等，透過專業團隊陪伴，紓解照顧者壓力，在照顧過程能保持身心健康。

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衛生局統計，截至去年12月底，已服務423名家庭照顧者，轉介139人次接受心理諮商，協助434人次參加情緒支持團體，767人次參加長照知能訓練課程，陪伴家庭照顧者順利度過照顧過程中適應期或危機期。

衛生局在全縣設置7處家庭照顧者服務據點，分別負責13鄉鎮市，家庭照顧者若有需求可撥打1966長照服務專線進行申請，或向各鄉鎮市衛生所長照分站及家庭照顧者關懷專線0800-507272諮詢。（編輯：陳仁華）1140410