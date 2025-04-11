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4歲童頻把褲念成兔 原是構音音韻障礙

2025/4/11 14:34（4/11 15:11 更新）
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苗栗縣4歲幼童常把「糖果」說成「糖朵」、「褲子」說成「兔子」造成溝通誤解，經就醫診斷為構音音韻障礙。為恭紀念醫院語言治療師黃莞珊（圖）提醒，若孩童發音較同齡孩子明顯常出錯，應及早評估矯正，，以免延誤治療黃金期。（為恭醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月11日
苗栗縣4歲幼童常把「糖果」說成「糖朵」、「褲子」說成「兔子」造成溝通誤解，經就醫診斷為構音音韻障礙。為恭紀念醫院語言治療師黃莞珊（圖）提醒，若孩童發音較同齡孩子明顯常出錯，應及早評估矯正，，以免延誤治療黃金期。（為恭醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月11日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣1名4歲幼童常把「糖果」說成「糖朵」、「褲子」說成「兔子」造成溝通誤解，經就醫診斷為構音音韻障礙，語言治療師提醒，若孩童發音較同齡孩子明顯常出錯，應及早評估矯正。

為恭紀念醫院今天指出，這名4歲幼童就讀幼稚園中班，老師經常反應孩子發音不正確，父母也發現他會把「糖果」說成「糖朵」、「阿公幫我拿褲子」說成「阿東幫我拿兔子」，家人起初以為年紀尚小說話不清楚，長大自然會變好，但過了半年仍未見改善，幼童也因和與大人「雞同鴨講」而生氣。

家人帶幼童至醫院復健科求診後，診斷為構音音韻障礙，歷經半年的構音音韻治療，幼童發音狀況大幅改善，能清楚表達自己想法，也不再因為說話的不清晰而發脾氣。

為恭紀念醫院語言治療師黃莞珊表示，形成構音音韻障礙的原因可能為身體結構或神經生理機制的缺陷，造成發音上的錯誤，例如腦性麻痺、唇顎裂或聽力損失；另一類則是如同這名孩童，在生理結構上沒有顯著異常，但可能在構音動作的技巧上不夠熟練，或是對語音的概念不夠完整，而產生語音的錯誤。

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在治療方面，黃莞珊指出，語言治療師會先分析孩子的錯誤語音，例如個案孩童容易將「ㄍ、ㄎ」相關語詞誤說成「ㄉ、ㄊ」，就會透過聆聽練習，讓孩童學習分辨正確及錯誤的語音，再教導正確的構音技巧與語音相關知識，逐漸提升孩子的構音音韻能力，直到能在日常對話中說出正確語音，改善清晰度。

黃莞珊說，構音音韻障礙的特徵為比一般同儕更顯著的語音錯誤，造成說話清晰度下降、影響人與人之間的溝通。根據國內研究，通常4歲後的孩子語音能力逐漸成熟，能夠正確說出許多語音進行表達，若家長發現孩子至4歲後仍有明顯語音錯誤，建議尋求專業醫療協助及評估，以免延誤治療黃金期，影響孩子的語言發展以及人際關係。（編輯：張銘坤）1140411

#苗栗縣
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