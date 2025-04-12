新加坡食品展行銷 台南攤位訂單初估3億元

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（中央社記者張榮祥台南12日電）2025新加坡國際食品展（FHA 2025）4月8日開幕，展期4天，台南市政府初估台南攤位訂單約新台幣3億元，展現台南產品國際市場競爭力。

2025新加坡國際食品展設有台南4個格位，主題是Sweet Tainan，呼應台南全糖城市，更以「鳳梨旺來」勾勒台南獨特主視覺。台南市長黃偉哲開幕當天也到場行銷。

台南攤位展示逾50項農漁產品，包括世茂蘭花、漁會鱻味餅、黃金蕎麥茶、嘉振芝麻棒、宏宇綜合蔬果脆片、綠園牧場文旦柚子汁、自然屋新鮮水果、深緣及水綜合酥餅禮盒、盛達珍企業社果乾等。

市府今天指出，台南攤位4天展期訂單初估3億元，其中鮮果訂單逾500公噸，創下亮眼成績，展現台南產品國際市場競爭力。

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市府表示，近年著重台南農漁產品外銷，更以加工技術延長保質期及方便食用特性，有效平衡產銷及價格，同時拓展國際市場，建立長期合作關係。

新加坡國際食品展是東南亞最具規模專業食品展，結合食品、飲料、飯店、餐飲、烘焙、餐廳設備、食品、包裝機械、咖啡、酒、廚藝比賽等，並舉辦食品相關研討會等。（編輯：李錫璋）1140412