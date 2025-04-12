加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業
首頁 / 地方

新加坡食品展行銷 台南攤位訂單初估3億元

2025/4/12 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）2025新加坡國際食品展（FHA 2025）4月8日開幕，展期4天，台南市政府初估台南攤位訂單約新台幣3億元，展現台南產品國際市場競爭力。

2025新加坡國際食品展設有台南4個格位，主題是Sweet Tainan，呼應台南全糖城市，更以「鳳梨旺來」勾勒台南獨特主視覺。台南市長黃偉哲開幕當天也到場行銷。

台南攤位展示逾50項農漁產品，包括世茂蘭花、漁會鱻味餅、黃金蕎麥茶、嘉振芝麻棒、宏宇綜合蔬果脆片、綠園牧場文旦柚子汁、自然屋新鮮水果、深緣及水綜合酥餅禮盒、盛達珍企業社果乾等。

市府今天指出，台南攤位4天展期訂單初估3億元，其中鮮果訂單逾500公噸，創下亮眼成績，展現台南產品國際市場競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府表示，近年著重台南農漁產品外銷，更以加工技術延長保質期及方便食用特性，有效平衡產銷及價格，同時拓展國際市場，建立長期合作關係。

新加坡國際食品展是東南亞最具規模專業食品展，結合食品、飲料、飯店、餐飲、烘焙、餐廳設備、食品、包裝機械、咖啡、酒、廚藝比賽等，並舉辦食品相關研討會等。（編輯：李錫璋）1140412

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：