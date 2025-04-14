彰化公立及非營利幼兒園招生 改採線上報名抽籤

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化縣公立幼兒園及非營利幼兒園將辦理招生；縣府指出，以往都由家長自行報名想就讀的幼兒園及抽籤，今年改線上辦理招生登記，如登記超過招生名額，將在線上抽籤公告結果。

彰化縣政府教育處今天發布新聞稿，說明民國114學年度公立幼兒園總共核定招收1萬905名幼兒、非營利幼兒園則招收2964名幼兒。

彰縣府教育處人員接受中央社記者電訪時說，以往一般生家長需自行前往想就讀的公立幼兒園或非營利幼兒園報名，家長一次可能報名好幾間幼兒園，且各間幼兒園抽籤時間也不一樣，因此今年改採線上報名。

縣府教育處指出，今年首度採線上辦理一般入園招生登記，報名時間為5月1日上午9時起至5月6日中午12時，民眾可在縣府數位便民櫃台網站找到登記專區線上登記，如果幼兒園一般生登記名額超過招收名額，5月7日下午2時辦理線上抽籤。

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縣府教育處說明，縣府會以手機簡訊或電子郵件方式通知抽籤結果，再以線上公告方式公告各園錄取、備取名單及缺額人數。其餘招生相關規定即日起公告在網站。

縣府教育處指出，家長如不熟悉線上報名流程，也可以攜帶相關證件，5月2日上午9時至下午4時、5月5日上午9時至下午4時、5月6日上午9時至11時，親自前往幼兒園由園所人員協助辦理。（編輯：陳清芳）1140414