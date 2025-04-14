增設地磁感應 花蓮市區5/1起提供1630格智慧停車位

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）邁向智慧城市永續發展，花蓮縣政府近年導入智慧交通，5月1日將啟用1429顆地磁感應，加上原先智慧停車示範區，市區將提供共1630格智慧停車位，發展更智慧便捷的停車模式。

花蓮縣政府今天舉辦智慧停車應用成果記者會，展示持續推動智慧停車成果及使用優惠。縣長徐榛蔚表示，5月1日起全面實施，歡迎民眾多利用智慧停車，相信會讓交通更加順利、流暢。

縣府表示，花蓮共有3個智慧停車示範區共201支智慧停車柱，包括中山路、自由街、南濱路都位於花蓮市中心，民眾停車能體驗到智能感應開單及電子多元支付，還享有前10分鐘的免費停車優惠。

縣府指出，智慧停車柱從民國112年啟用至今，民眾使用電子多元支付比例已達76%、且持續成長中，數據顯示，民眾已逐步走向智慧停車的消費模式。

建設處長鄧子榆說明，新版地磁效果、功能更好，首單雖由人工開單，但可減少人工必須多次巡視蓋章記錄時間，改由地磁記錄時間，單據仍可拿去定點或便利商店繳費；也方便CMS電子公告還剩多少停車位。

鄧子榆指出，地磁開單可減少人力，繳費方式不變和過去一樣，目前委託國雲公司經營，民眾可享有前10分鐘免費停車優惠，歡迎多加運用。

建設處表示，縣府委外經營管理的5處路外停車場（尚志橋、商校街、富裕、東里及站前）共提供市區310格停車格，從112年陸續開放至今使用率達58%，且使用電子多元支付者已達32.4%。

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5處停車場也有回饋民眾優惠措施，包括未滿30分鐘免費停車、花蓮縣民身障系統自動優惠3小時、停車場限地里民月租8折優惠、停車場內設有充電服務（東里停車場除外）。

另外，電子多元支付多達13種。花蓮站前停車場不僅有臨停優惠、睦鄰優惠及公益優惠，為鼓勵民眾轉乘公共運輸，使用者停車期間使用悠遊卡轉乘台鐵、公路客運、市區客運，並有扣款紀錄，就可享汽車臨停每次折減10元（限當日使用），或月租汽車依轉乘天數，享月租費用最高10%優惠，並於次月折減。（編輯：張雅淨）1140414

花蓮縣政府14日舉辦智慧停車應用成果記者會，將於5月1日啟用1429顆地磁感應，加上原先共有3個智慧停車示範區共201支智慧停車柱（圖），市區將提供共1630格智慧停車席位，提供更智慧便捷的停車模式。中央社記者李先鳳攝 114年4月14日