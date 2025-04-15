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澎湖風櫃國小推動海洋教育 屏東團隊跨海交流

2025/4/15 17:29（4/15 18:01 更新）
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澎湖縣馬公市風櫃國小推動海洋教育有成，屏東縣戶外教育及海洋教育中心團隊15日專程到澎湖取經。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年4月15日
澎湖縣馬公市風櫃國小推動海洋教育有成，屏東縣戶外教育及海洋教育中心團隊15日專程到澎湖取經。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年4月15日
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（中央社澎湖縣15日電）澎湖風櫃國小推動海洋教育有成，屏東縣戶外教育及海洋教育中心團隊今天專程到澎湖取經，未來將加強2縣市海洋教育交流，建立海洋永續發展。

屏東縣戶外教育及海洋教育中心團隊是由屏東縣政府教育處督學林郁卉率各級學校校長及教師等組成的參訪團，今天前往澎湖風櫃國小參訪，深入了解澎湖推動海洋教育實踐與創新作法。

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澎湖風櫃國小校長林妍伶特別安排在澎湖戶外教育及海洋教育中心，由學生介紹澎湖獨特的螺貝類生物，展現出海洋子民的學習成果與在地認同，讓來訪成員深受感動，豎起大拇指稱讚「這樣的課程太棒了！」

林妍伶表示，風櫃國小在推動海洋教育上的創新做法，包括發行的海洋保育教材、實地導覽與戶外探索相融合的課程模式、海洋文化故事傳承的雙語系列繪本、讓孩子從小建立海洋永續觀念等，這些創新做法，在全國各校都屬首見，令屏東教育參訪團印象深刻，未來將加強2縣市海洋教育交流，以建立海洋永續發展。（編輯：李淑華）1140415

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屏東縣戶外教育及海洋教育中心團隊15日前往澎湖縣馬公市風櫃國小參訪，深入了解澎湖推動海洋教育實踐與創新作法。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年4月15日
屏東縣戶外教育及海洋教育中心團隊15日前往澎湖縣馬公市風櫃國小參訪，深入了解澎湖推動海洋教育實踐與創新作法。（澎湖風櫃國小提供）中央社 114年4月15日
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