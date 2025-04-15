助澎湖癌友度自費醫療難關 萬美基金會最高補助35萬

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（中央社澎湖縣15日電）「財團法人萬美基金會」為陪伴癌症病友選擇治療，撐過最困難治療及復健之路，發起自費醫療補助申請，澎湖2家在地醫院列入補助，每案最高可獲新台幣35萬元補助。

「財團法人萬美基金會」創辦人林信傑等人，14日起分別前往澎湖醫院與三總澎湖分院拜會匡勝捷與胡曉峯2院長，表達未來基金會將提供澎湖癌症病友，能在罹病時面臨經濟急難度過難關，讓他們在面對挑戰時感受到社會溫暖與支持，找回生活希望及動力。

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成立於民國112年12月「財團法人萬美基金會」，創辦人林信傑表示，有鑑於國人罹癌比例越來越高，面對許多治療要以自費抉擇時，療程是否消費得起成為篩選唯一條件，重生機會彷彿一道窄門，且患者屬於中壯年者，更是家中經濟支柱；基金會提供個案必要自費救助，讓個案不再有因為醫療自費問題而延誤或錯失治療機會，幫助這些小康家庭儘早度過難關，維持家庭穩定，不致淪為弱勢，可以安心幸福生活。

萬美基金會表示，自費醫療補助申請計畫，申請資格須為罹患癌症且領有重大傷病卡之當事人，年齡為25歲到65歲的本國籍人士，醫療補範助範圍為治療期間一般醫療費用、所需藥物等自付費用，特殊自費必要醫療項目，申請人依其婚姻狀況設定年收入額度審查，每一個案補助最高為35萬元。（編輯：陳仁華）1140415