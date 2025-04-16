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台電塔山電廠拜會金門縣府 預計投入50億建新機組

2025/4/16 09:15（4/16 09:41 更新）
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台電塔山電廠長李枝榮（右3）等日前拜會金門縣長陳福海（中），說明台電預計投入約新台幣50億元新增塔山11、12號機2組火力發電機組計畫。（金門縣產業發展處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月16日
台電塔山電廠長李枝榮（右3）等日前拜會金門縣長陳福海（中），說明台電預計投入約新台幣50億元新增塔山11、12號機2組火力發電機組計畫。（金門縣產業發展處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月16日
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（中央社記者吳玟嶸金門16日電）台電塔山電廠長李枝榮日前拜會金門縣府，說明台電預計投入新台幣50億元新增火力發電機組計畫，預計最遲民國119年底取得電業執照並開始商轉。

金門縣產業發展處新聞資料指出，金門塔山發電廠預計投入約50億元，新增塔山11、12號機2組火力發電機組，預計最遲在119年開始商轉，增加機組發電效率。李枝榮、塔山電廠副廠長陳啟賢等14日拜會金門縣府說明新增發電機組計畫。

金門縣長陳福海表示，金門環境相較台灣單純，過去增設塔山9、10號機組，因為離村莊、聚落較遠，阻力也較少，在此基礎下盼11、12號機組也能加速建置。

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李枝榮表示，新增第11、12號機組增設在9、10號機組旁，盼在空間上做最大妥善利用，此案後續將成立溝通小組，到時台電高層將再次拜會縣府，了解金門地區實際需求及縣府方面意見並全力配合。

根據產發處新聞資料，目前塔山11、12號機正進行可行性評估，預計114年8月報經濟部核定，115年8月聘定工程顧問公司，後續開始進行環境評估、召開說明會，約2年半左右安裝好機組，最遲119年底取得電業執照並開始商轉。（編輯：張銘坤）1140416

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