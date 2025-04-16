台東市觀光夜市封路整修 縣府未事先宣傳挨轟

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東市正氣路觀光夜市今天開始封路整修，夜市將暫時遷移南京路；由於台東縣政府封路未事先宣傳，造成民眾不便，怨聲連連。

位於台東市正氣路的「台東觀光夜市」，因路面破損、坑洞補丁密布，影響安全及觀感。為改善環境品質，台東縣政府向經濟部爭取新台幣400萬元補助，並自籌450萬元，辦理「台東市觀光夜市環境品質提升計畫」，今日開始封路，明日起進行整修，夜市暫遷至南京路市民廣場。

由於台東縣政府封路前未透過媒體宣傳，今天許多民眾不知情，造成困擾。

無黨籍縣議員林參天表示，正氣路水果街是台東市區最熱鬧的一條街，有飯店和學校，今天上午家長送學生到學校才發現路封了，一時間找不到地方停車讓小孩上學，也有要買水果的民眾撲空，還有許多民眾臨時要繞路造成麻煩。

民進黨籍縣議員簡維國表示，政府施作公共程有利民眾福祉，他會給予支持，但是要事先宣傳讓民眾提早應變。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，近年來民眾反映，正氣路部分路段（觀光夜市、水果街）路面不平，影響夜市環境整體觀感及行人安全，因此封路整修。這次工程規劃中優先處理路面鋪平作業，並考量未來人潮需求，加強黃線白線規劃，確保通行便利與安全。

整修期間，夜市將暫停營業至5月3日，並自5月8日起，暫遷至南京路市民廣場，每週四、五、六營運。

台東縣政府表示，正氣路觀光夜市是台東市區重要的經濟命脈，後續將會把民眾的建議納入規劃內容，逐步推動改善措施。未來希望與居民、攤商共同合作，打造一個安全、便捷且富有吸引力的消費環境，實現夜市及水果街商圈繁榮的願景。

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台東觀光夜市促進會表示，夜市若能「環境好、設施齊，生意自然來」，期盼整修後促進商圈繁榮。

台東市正氣路「台東觀光夜市」白天是販售在地農特產的「水果街」，夜晚則化身吃喝玩樂俱全的觀光夜市。然而，長期以來路面凹凸不平、排水不良，成為攤商營業與民眾逛街的一大困擾。（編輯：李淑華）1140416