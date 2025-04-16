竹縣推5條食農遊程 體驗在地農業風貌

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）竹縣府今天說，結合地方特色打造5條食農遊程，包含尖石鄉金盞花、芎林鄉米食、新埔鎮愛玉與柿子、竹北市烏魚子等，帶領民眾從生活走進產地，認識在地食材與農業文化。

新竹縣政府與新竹縣農會今天在尖石鄉那羅灣休閒農業區舉辦「新竹食農好好玩」記者會，縣長楊文科致詞表示，那羅休閒農業區正值金盞花盛開期，而在山谷梯田中長出金橘色的金盞花，如花毯般，十分壯觀，邀請民眾前來感受花海魅力。

楊文科說，此次5條食農教育遊程包含尖石路線為金盞花食農教育遊程，可了解金盞花從種植、採收到應用；芎林米食推廣遊程，讓民眾了解稻作流程，以及相關米食料理應用。

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他表示，新埔則規劃2條路線，分別為愛玉體驗、以及柿子食農遊程，其中民眾可了解柿餅製作過程與柿餅相關創意料理；另竹北路線，為烏魚子與石斑魚的食魚教育，豐富民眾對水產養殖與食用的認識。

新竹縣農會總幹事李筱華接受媒體訪問說，此次食農遊程於縣府輔導下，透過縣農會結合各鄉鎮農會以及休閒農業區，打造在地特色食農教育場域體驗，讓民眾認識當地食材，也了解從產地到餐桌的過程，讓食農教育落實於生活。（編輯：李淑華）1140416