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麗山高中不當管教案遭糾正 北市教育局允續督導

2025/4/16 16:37
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市麗山高中民國109年發生不當管教事件，監察院糾正校方及台北市教育局。教育局今天指出，對於不當管教事件深感遺憾，將持續督導各校落實法令，保障學生權益。

監察委員葉大華今天發布新聞稿表示，麗山高中一名教師在109年陸續處罰數名講髒話的學生對窗外大喊自己姓名及髒話內容，還違規下載學生個資作為民事訴訟案件之用。

葉大華指出，因校方對這名老師的調查程序涉有因應小組委員球員兼裁判等爭議，台北市教育局督導不周，所以糾正教育局及麗山高中。

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對此，教育局透過文字回應表示，尊重監察院指正，對於學校發生教師不當管教事件深感遺憾，已全面檢視並針對學校教職員調閱學生個資的權限與流程訂定規範，同時加強宣導個資保護相關法令。

教育局指出，將持續透過不定期稽核與案例宣導，督導各校嚴格落實校安通報制度，以營造安全、友善的校園環境，保障學生權益。（編輯：戴光育）1140416

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