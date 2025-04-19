加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／妮妃雅重返魯保羅變裝秀 雲豹帝雉台灣意象禮服轟動全場
首頁 / 地方

埔里辦桐花祭推廣客家文化 採茭白筍嚐傳統點心

2025/4/19 16:08（4/19 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣埔里鎮客家桐花祭「埔天桐慶迎客情」19日在廣成里小埔社客家文化園區舉行，現場有傳統祭儀、客家料理品嚐、客家文化體驗等多元活動，吸引民眾齊聚。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月19日
南投縣埔里鎮客家桐花祭「埔天桐慶迎客情」19日在廣成里小埔社客家文化園區舉行，現場有傳統祭儀、客家料理品嚐、客家文化體驗等多元活動，吸引民眾齊聚。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）埔里鎮客家桐花祭今天登場，舉辦「伯公祭儀」祈求土地公庇佑風調雨順、五穀豐收，及客家傳統點心製作、步道導覽、下田採茭白筍、客家料理品嚐等，盼更多人認識客家文化。

埔里鎮客家桐花祭「埔天桐慶迎客情」在廣成里小埔社客家文化園區舉行，活動有兼具敬天愛地與傳統禮俗的「伯公祭儀」、牛汶水百人製作體驗、客家料理品嚐、客家傳統與創新歌舞表演，及開放報名很快額滿的桐花小旅行；客家委員會副主任委員范佐銘等人出席。

埔里鎮公所表示，活動由伯公祭儀揭開序幕，由范佐銘擔任主祭官，客家鄉親所稱「伯公」就是土地公，眾人透過傳統祭儀祈求「伯公」庇佑；牛汶水是早期客家聚落常見甜點，也是農民補充體力法寶，糯米糰浸在黑糖薑汁很像水牛泡在泥水，因此取名「牛汶水」。

google news透過 Google News追蹤中央社

埔里鎮長廖志城出席表示，埔里客家桐花祭是文化饗宴，更是一場融合傳統文化、自然景致、在地產業的年度盛事，今年活動更多元，讓更多民眾深入認識並親近客家文化，進一步激發對在地文化認同與關注，也盼吸引更多觀光人潮，讓埔里客家故事被更多人看見。

另外，彰化縣政府、員林市公所等今天也在員林市藤山步道舉辦桐花祭活動，員林市代理市長賴致富致詞說，員林市客家族群其實很多，透過舉辦桐花祭傳承客家文化，現場邀客家民謠樂團好日HoNi表演，目前迎賓花已開，桐花將陸續綻放，歡迎來員林賞花。（編輯：李淑華）1140419

范佐銘
竹縣褒忠義民廟春祭大典 范佐銘盼文化續傳承自由車環台賽最終站美麗新六堆 讓世界看見客庄之美
土地公
林右昌：「死亡連署」涉刑責 侵犯權利應徹查冠軍魔術師打造親子劇 苗栗中正堂售票演出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：