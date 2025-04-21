澎湖醫院新增聽力鑑定檢查設備 守護離島醫療照護

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（中央社澎湖縣21日電）衛福部澎湖醫院新增「聽性腦幹誘發電位儀」，今天正式啟用，澎湖民眾不用再舟車往返，就地做好聽力障礙鑑別診斷，守護離島居民醫療照護。

衛福部補助「聽性腦幹誘發電位儀」，今天由衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒代表部長邱泰源在澎湖醫院主持啟用儀式，澎湖縣衛生局副局長彭紋娟、澎湖醫院長匡勝捷、高雄醫學院附設中和紀念醫院耳鼻喉部教授王凌峰等人到場見證，並現場對聽性腦幹誘發電位儀進行簡報與實地操作。

王裕煒表示，「聽性腦幹誘發電位儀」是衛福部長邱泰源在醫院訪視業務時，得知離島民眾需要聽力鑑定與檢查需求，指示衛福部醫福會協助補助，讓患者不用往返本島看診，落實醫療在地化，對澎湖聽力障礙鑑別與診斷有莫大助益，守護離島居民醫療照護。

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彭紋娟感謝中央對澎湖醫院的支持，衛生局對於醫療院所需的醫療設備，也會與民進黨籍立委楊曜合作爭取，提升離島醫療服務品質。

澎湖醫院新增「聽性腦幹誘發電位儀」，具有自動檢測、分析容易、快速判讀與診斷利器等功能，在診斷與追蹤疾病為不可或缺的利器，可在短短的30分鐘完成聽力鑑定與檢查，對聽力障礙鑑別診斷極具助益。（編輯：李淑華）1140421