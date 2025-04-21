南投外轆排水治理工程 盼貓羅溪不淹水
2025/4/21 14:13（4/21 14:21 更新）
（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）貓羅溪去年暴漲造成周邊社區淹水、上百車泡水，南投縣政府推動「外轆排水治理工程」，包含新建滯洪池、抽水站、水閘門等，加強治理貓羅溪，盼南投市區排水功能更完善。
去年凱米颱風造成南投市貓羅溪水暴漲，淹沒周邊道路，南投縣政府災後爭取中央補助經費，推動「外轆排水治理工程」計畫。南投縣長許淑華今天召開縣務會議責成建設處會同工務處積極辦理，早日完成外轆排水治理，讓周邊居民遇颱風、大量降雨，不再擔心淹水。
許淑華指出，氣候變遷造成劇烈降雨嚴重，影響貓羅溪周邊社區安全，縣府提報外轆排水治理工程計畫，爭取前瞻基礎建設計畫補助，於民國113年8月獲經濟部核定，總經費新台幣12億2864萬元，其中工程費5億809萬元獲100%補助，用地費7億2055萬元由中央補助67%。
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許淑華表示，完工後可大幅改善貓羅溪周邊社區排水功能、減少淹水；早期曾多次整治南投市內轆地區排水系統，易淹水地區有明顯改善，但近年氣候變化相當大，雨量難預估，因此去年凱米颱風後，縣府立即推動外轆排水治理工程，希望完善貓羅溪沿岸排水系統。
許淑華說，工程包含新建出口左岸滯洪池、新設抽水站、新建出口閘門、水防道路分洪箱涵、護岸加高等，盼完工後保護內新里、營南里及上游聚落居民安全；工務處提案將外轆排水治理工程，列為南投縣政府重大工程案件獲通過，縣府將加速、持續執行。（編輯：吳素柔）1140421
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