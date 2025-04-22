高鐵響應世界地球日 桃園站送出1200株樹苗

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）響應世界地球日，台灣高鐵公司攜手農業部林業及自然保育署共同舉辦「共植美好」贈苗活動，今天在桃園站送出1200株台灣原生樹苗，邀請民眾為打造低碳永續的美好台灣盡心力。

台灣高鐵公司表示，響應4月22日世界地球日，今天在桃園站舉辦「共植美好」贈樹苗活動，現場排隊民眾都可領取1株，發送月橘、山黃梔及田代氏石斑木共計1200株台灣原生樹苗，活動在上午10時30分展開，但9時許就已經吸引許多民眾排隊等候。

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台灣高鐵公司說，為響應2025年全球地球日主題「Our Power, Our Planet-地球力」，鼓勵旅客從步行開始力行減碳，並多使用無紙化電子票證，民眾只要在現場出示手機已下載的「T-EX行動購票」App、當日票證，或4月1日至22日期間於手機及任何穿戴裝置走路步行逾8000步紀錄，都可加領取1株樹苗，邀請大家在日常生活中以實際行動支持環保。

高鐵桃園站指出，活動所發放的苗木，都使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客將育苗盆連同樹苗，直接放置到未來要移植的大盆中，自然分解後就可轉化為養分，落實循環利用並兼顧環保便利，也希望所有旅客共同參與，讓生態永續發展。（編輯：吳素柔）1140422