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工地墜落意外頻傳 蔣萬安擬祭強制停工與註記

2025/4/23 19:54（4/23 20:35 更新）
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台北市中正區台大醫院外牆21日上午發生鷹架倒塌意外。中央社記者趙世勳攝 114年4月21日
台北市中正區台大醫院外牆21日上午發生鷹架倒塌意外。中央社記者趙世勳攝 114年4月21日
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長蔣萬安今天裁示加強工地意外預防措施，包含有過墜落致死的工地，一律強制停工半個月到1個月、註記出過工安意外的廠商等，並1週內勞檢台大醫院外牆更新的包商。

台北市台大醫院外牆拉皮工程21日發生鷹架倒塌事故，1名印尼籍移工被壓在鷹架中死亡；承德路4段工地22日則發生鷹架傾斜，造成1輛行經汽車遭砸損。台北市公安會報今天針對這2起案件進行報告。

蔣萬安會中裁示，針對工地意外提出強化措施，包含要求建管處在25日下班前，結合專業工會完成鷹架抽查，並以最快速度查明台大醫院移工死亡案，若跟不正確的施作指令有因果關係，應依法移送究責。

蔣萬安並指出，台大醫院東址外牆更新工程大小包商，在北市還有21處工地，指示1週內勞動檢查，以免同樣工法再出意外。

蔣萬安說，去年底市府廣場前跨年舞台施工時一名工人墜落身亡，今年2到3月就有3件墜落致死案件，都發生在大建案的工地，承包商也有一定規模，若大型承包商都沒有安全認知，遑論中小型包商。

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蔣萬安表示，很多人都會覺得安全鎖、安全網很費事、很費錢，大家其實心存僥倖；問題不在第一線工人，一旦出事他們卻是受害者。

蔣萬安指示勞檢處主責、產發局、建管處研擬相關作法，例如發生墜落致死的工地，一律強制停工半個月甚至1個月，或是對發生這類工安意外的廠商增加註記，減少無良廠商承攬的機會。（編輯：蕭博文）1140423

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