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卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應
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台中勤美商場停車場設鐵窗警報系統 盼強化安全

2025/4/24 12:10（4/24 12:21 更新）
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台中勤美商場先前發生3起墜樓意外，業者24日表示，已完成停車場全樓層隱形鐵窗與防護網設置，及導入科技辨識監視警報系統、強化管制高樓層等安全措施。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月24日
台中勤美商場先前發生3起墜樓意外，業者24日表示，已完成停車場全樓層隱形鐵窗與防護網設置，及導入科技辨識監視警報系統、強化管制高樓層等安全措施。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中勤美商場先前發生3起墜樓意外，業者今天表示，已完成停車場全樓層隱形鐵窗與防護網設置，及導入科技辨識監視警報系統、強化管制高樓層，即時偵測高風險行為同步通報相關單位。

勤美誠品綠園道今天發布新聞稿表示，商場於事件發生的第一時間，已陸續啟動多項安全防治機制，並於今天完成全面強化工作。場域內已完成停車場全樓層隱形鐵窗與防護網的雙重設置，並於有異常破壞意圖時，啟動區域警報系統，現場人員可立即快速介入處理。

業者指出，停車場空間將於平日調整為僅開放至9樓，高樓層空間皆封閉管制，假日則有專人管控進出，並導入科技辨識監視系統，即時偵測高風險行為同步通報相關單位。

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此外，業者提到，除硬體與科技上的防線，也加強巡邏人力配置，提升現場即時應對能力，並邀請多組團隊完成空間祈福與淨化儀式，盼讓到訪民眾獲得心理上的安定與祝福。

業者呼籲，真正的安全不僅是建築的防線，更來自人與人之間的守望相助。將持續以實際行動、嚴謹態度回應社會關切，從環境、制度到心理支持層面，全面守護每一名到訪者的平安與安心。（編輯：黃名璽）1140424

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