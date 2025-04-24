冷凍空調、室內配線職訓檢定新據點 苗縣啟用

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）勞動部、苗栗縣政府與玄通系統工程股份有限公司合推職業技能發展中心，揭牌典禮今天在玄通後龍廠區舉行，提供新竹縣市與苗栗民眾冷凍空調、室內配線相關職訓、檢定服務。

苗縣府勞工及青年發展處說，玄通有特級冷凍空調工程、甲級營造業、甲級電器承裝業及甲等自來水管承裝業等高規格專業資格，近年積極投入專業人才培育與技能檢定場地設置，「玄通職業技能發展中心」成為全國首間同時取得冷凍空調裝修及室內配線等多項術科合格檢定場企業。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與玄通會中簽合作備忘錄，由玄通提供場地設備，分署導入專業師資與職業訓練課程，輔導考照並強化訓後就業媒合，打造「訓、檢、用」合一職訓模式。

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與會的桃竹苗分署長賴家仁表示，竹科園區外擴效益，半導體廠商新建工程對廠房興建相關職類人才需求孔急，透過中央、地方與企業合作，培育在地人才，協助勞工提升技能、穩定就業，也提供國家產業發展更穩健人才支援。

與會的苗栗縣長鍾東錦說，技職教育是地方產業發展根本，縣府將持續與中央、企業合作，提供青年更多元學習與就業機會，打造技能扎根、人才留鄉良好環境。（編輯：李明宗）1140424