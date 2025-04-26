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南科「小農市集」揭幕 推廣在地優質農產品

2025/4/26 17:38（4/26 17:56 更新）
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南部科學園區管理局規畫自4月起每個月最後一個週末假日推出「小農市集」，首場於26日熱鬧揭幕，台南市長黃偉哲（左5）也到場行銷在地優質農產品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月26日
南部科學園區管理局規畫自4月起每個月最後一個週末假日推出「小農市集」，首場於26日熱鬧揭幕，台南市長黃偉哲（左5）也到場行銷在地優質農產品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月26日
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（中央社記者張榮祥台南26日電）南科管理局規劃今年4月起每個月最後一個週末假日推出「小農市集」，首場今天揭幕，推廣在地優質農產品，台南市長黃偉哲也到場行銷台南好物。

南科管理局首場「小農市集」今天在南科Park17商場揭幕，現場20多個攤位推廣在地優質農產品，邀來0121地震楠西、南化、玉井及東山等災區小農參與，協助拓展通路。

黃偉哲指出，台南是農業大市，一年四季出產豐富質優農產，「春天吃鳳梨、夏天吃芒果、秋天吃文旦、冬天吃蜜棗和芝麻」，且外銷日本、韓國、新加坡、荷蘭等國家，更應介紹給國內消費者。

黃偉哲表示，南科每天逾9萬名從業人員工作，產值連年創下新高，已位居國內各科學園區之冠，他希望藉此介紹最好農產給南科消費者。

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南科首場「小農市集」除農產品展售，另有小丑氣球和吉他彈唱、料理品嘗、鳳梨冰沙及優格DIY、削鳳梨體驗、台灣鯛試吃等。

南科「小農市集」未來將規劃高雄、嘉義、屏東等縣市政府和農會參與，展售更多特色農產。（編輯：李亨山）1140426

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黃偉哲
台南鳳梨好筍季熱鬧登場 體驗當地農產好時機因應美國關稅政策 黃偉哲：協助台南產業突圍
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