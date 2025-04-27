法國生活節5月高雄登場 市府拍宣傳影片吸引旅客

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）「2025法國生活節」將於5月23日至25日在高雄駁二藝術特區舉行，高雄市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）近日拍攝宣傳影片，邀市民與國內外旅客參加。

高雄市政府今天公布這則最新宣傳影片，陳其邁與龍燁一同前往高雄VR體感劇院，並回顧去年法國生活節場景。

陳其邁指出，去年創造很多美好回憶，今年期待再升級，讓更多人看見高雄與法國共同推動的海洋文化與永續理念。龍燁則說，今年活動將更豐富。2人邀市民與國內外旅客參加，感受法式風情與高雄港灣氛圍。

高雄市行政暨國際處今天透過新聞稿指出，今年除了法式市集、音樂演出、法式滾球體驗與打卡裝置，更加入海洋主題VR電影放映，民眾可在VR劇院中體驗法國與高雄的海洋之美，為活動增添深度與教育意涵。

此外，今年駁二大義公園將設置由法籍駐村藝術家創作的巨幅探險漫畫，引領大家從法國蔚藍海岸出發，穿越海洋、航向高雄港灣；現場也將設置互動藝術工作坊，透過創作體驗認識海洋保育與文化多樣性。

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高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄與法國蔚藍海岸同樣擁有溫暖氣候與海洋港灣文化，期待以文化為橋梁，深化台法間的永續合作與城市交流。

今年法國生活節由高雄市政府、法國在台協會與台灣法國人協會共同主辦，5月23日至25日將在高雄駁二藝術特區舉行。張硯卿表示，今年活動規模更勝去年，呼籲民眾踴躍參加。（編輯：張雅淨）1140427