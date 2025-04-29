中興新村5/3「野起來」 賞荷野餐音樂饗宴一次打包

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）南投中興新村原為台灣省政府辦公所在地，如今華麗轉身，成為地方創生育成村。國發會預計5月3日舉辦中興新村「野起來」，規劃賞荷、野餐、創生市集系列活動，並請來歌手艾薇、梁文音等開唱，讓更多民眾體驗中興新村的活力。

國發會規劃5月3日舉辦「中興新村野起來－野餐、MUSIC、創生市集」活動，從上午到下午，行程滿滿，希望藉此機會，讓更多民眾感受中興新村新風貌。

國發會中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴今天說明，民眾上午可先至中興牌樓前荷花池畔賞荷，接著欣賞省政資料館的畫作聯展；下午2時「野起來」地方創生市集、野餐、音樂會等系列活動登場，現場有超過100組地方創生與在地特色品牌設攤，涵蓋文創設計、綠色生活、地方飲食與農特產品等創生亮點。

活動主會場位於中興新村大操場，設有魔術氣球、魔幻泡泡與氣墊遊樂區，打造全年齡皆宜的親子互動活動，同時推出「中興新村實境解謎遊戲」，以光華路為主要起點與任務動線，透過互動式關卡，引導參與者探索中興新村的歷史紋理與空間故事。

當日下午3時、4時、5時3個時段，安排限量免費野餐墊發放活動，數量有限，送完為止。

國發會指出，除了野餐、親子體驗遊戲等節目，還有找來人氣卡司的「興光音樂會」，邀請艾薇、梁文音、張語噥與安吉等歌手，打造戶外草地音樂饗宴。

國家發展委員會主委劉鏡清表示，中興新村正迎來一個充滿活力的新篇章，未來持續以中興新村為據點，推動「聚客、創生、活化」計畫，運用中興新村原有建物重新規劃，閒置宿舍活化再利用，引進更多人口及產業進駐，形塑產業廊帶，結合更多的地方創生團隊，逐步達成聚客目標。

中興新村位於南投縣南投市北方的新市鎮，原名營盤口，得名自台灣清治時期有駐軍營地。1956年台灣省政府從台北市現今行政院疏遷至此辦公，1957年整體都市設計參仿英國倫敦「新市鎮」模式設計建造完成，最早占地約200公頃，成為辦公與住宅合一的田園式行政社區。

1998年台灣省政府功能業務與組織調整（省虛級化）之後，中興新村原有服務省府機關的機能不再，加上1999年921大地震，中興新村許多房舍全毀，慢慢沒落。

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國發會2018年7月成立中興新村活化專案辦公室，而後持續整合意見，規劃推動中興新村整體發展。2021年11月，成立中興新村地方創生育成村，至今持續有新創團隊進駐。

吳文貴指出，中興新村地方創生育成村目前累計培育超過172組團隊，有48組創立公司，38組獲得國內外獎助，56組與企業連結，包含採購或投資；期待接下來能夠以磁吸國際團隊、科技多元應用為方向，繼續前進。（編輯：楊蘭軒）1140429