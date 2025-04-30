花蓮吉安四寶之一龍鬚菜盛產期 農糧署推產履加值

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）龍鬚菜是花蓮吉安鄉一項重要的經濟蔬菜，栽培面積近170公頃，為全國最大產區，也是大台北地區夏季蔬菜的重要來源；農糧署東區分署推動產銷履歷制度，確保品質佳、保障食安。

龍鬚菜是隼人瓜（又稱佛手瓜、梨瓜）的嫩梢部分，因捲鬚葉宛如龍的鬍鬚而得名。

農業部農糧署東區分署表示，龍鬚菜全年皆可採收，每年4至5月為盛產期，花蓮縣吉安鄉種植面積166公頃占全國總生產面積的40%，為龍鬚菜全國最大產區，與鄉內的韭菜、芋頭及水稻並稱「吉安四寶」。

農糧署東區分署說明，為讓消費者購買到品質優良又衛生安全的龍鬚菜，輔導吉安鄉農會建置蔬菜冷鏈運輸冷藏車，農友凌晨在田裡採摘露水滋潤的幼柔莖葉後，隨即透過吉安鄉農會共同運銷，全程冷藏，每天從產地低溫鮮送載運至台北果菜批發市場進行拍賣，供應最新鮮的龍鬚菜。

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農糧署東區分署指出，為使消費者享用具有產品資訊公開、安全安心、第3方驗證等3大特色優質龍鬚菜，輔導吉安鄉62名農友在生產管理導入產銷履歷制度；目前通過產銷履歷驗證面積達49.6公頃，消費者採購有產銷履歷驗證的產品，品質及衛生安全更有保障。

東區分署表示，龍鬚菜含有豐富膳食纖維以及維生素Ａ及鋅、鐵、鉀、磷等多種微量元素，是很好的健康蔬菜。葉色黃綠且飽含水分的口感軟嫩，莖葉整體翠綠口感較為清脆。由於龍鬚菜老化後纖維會變多，民眾買回家後應儘快食用，若不立即食用可以用白報紙或牛皮紙包起來冷藏，最好在3天內食用。（編輯：陳政偉）1140430