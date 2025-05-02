台南白河市道172線拓寬通車 串連關子嶺等景點
2025/5/2 12:32（5/2 12:41 更新）
（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市白河區市道172線拓寬工程歷經3年，今天完工通車，將有助於紓解交通，也串聯白河關子嶺周遭景點，吸引遊客到訪。
內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲等人今天主持白河區市道172線拓寬通車；這項工程施工3年，從2個車道拓寬為18公尺4個車道。
劉世芳指出，截至今年3月，國土署共補助台南生活圈道路闢建經費新台幣124億元，另補助人行道闢建、行人安全改善、道路品質改善工程等經費156億元。中央將持續合作建設台南。
黃偉哲則說，市道172線路段路幅較窄，尖峰時段壅塞，拓寬變成4個車道，有助於交通改善，白河賞花啖美食、關子嶺溫泉觀光將更容易通行。
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市府表示，白河關子嶺溫泉美食節是台南重要觀光節慶之一，每年9月吸引大批遊客到訪，車潮多由國道3號白河交流道銜接市道172線，拓寬前路幅較窄，常造成交通壅塞。
市道172線拓寬長約1520公尺，計畫寬度18公尺，工程總經費2億9441萬元，將大幅減輕交通打結，遊客前往關子嶺商圈、溫泉區、水火同源、大仙寺及碧雲寺等知名景點，也更安全便利。（編輯：方沛清）1140502
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