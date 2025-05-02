澎防部新任指揮官拜會縣府 強調軍民合作守護澎湖

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（中央社澎湖縣2日電）陸軍澎湖防衛指揮部新任指揮官陳俊源中將今天在拜會縣長陳光復時表示，將強化與地方聯繫與協調，積極推動軍民合作事務，讓澎湖在安全穩定基礎上，朝更美好方向邁進。

澎湖縣政府發布新聞稿指出，陸軍澎湖防衛指揮部新任指揮官陳俊源中將，今天在政戰處主任許力仁陪同，前往縣政府拜會縣長陳光復，雙方就地方發展、軍民關係及未來合作方向進行深入交流。

陳光復歡迎陳俊源履新，並表示對其充滿信心，期待在既有的良好基礎上，持續深化國軍與地方協作，共同為澎湖鄉親打造更安定幸福生活環境。

陳光復指出，台灣長期處於地緣政治風險之中，加上近期國際局勢劇烈變化，澎湖又位處台海第一道防線，澎防部作為第一作戰區指揮單位，肩負守護國土與地方安定重責大任，是維護澎湖穩定與民心安定重要力量。他代表縣府及全體鄉親，感謝國軍官兵長年以來堅守崗位與無私奉獻，讓民眾能安心生活、社會得以穩健運行。

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陳俊源表示，感謝縣府長期對國軍支持與肯定，未來澎防部將持續秉持專業與責任，強化與地方聯繫與協調，積極推動軍民合作事務，深化情誼、凝聚共識，讓澎湖在安全穩定基礎上，朝更美好方向邁進。陳俊源隨後也前往澎湖縣議會拜會議長陳毓仁。

新任澎防部指揮官陳俊源中將，在任職43砲指部及砲訓中心指揮官期間，督導執行各項教學及備戰工作，不僅精進砲兵的火力運用，更為國防戰力打下堅實基礎；於5月1日到任。（編輯：方沛清）1140502