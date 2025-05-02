嘉市整合健檢新增胃癌項目 擴大守護市民健康

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市民114年整合性健康篩檢啟動記者會今天在天主教聖馬爾定醫院舉行，今年新增胃癌、攝護腺癌篩檢以及失智症的AD8篩檢問卷，擴大守護市民的健康。

嘉義市副市長林瑞彥致詞表示，嘉義市自民國96年開始辦理市民整合性健康篩檢，結合轄內6家醫院辦理，今年加強肝癌、攝護腺癌及胃癌等項目篩檢，鼓勵市民積極參與，為自己與家人多一層健康保障。

嘉義市衛生局長廖育瑋說明，衛生福利部國民健康署預計明年將胃癌納入第六癌篩檢，嘉義市於今年就為45歲至74歲符合大腸癌篩檢者檢測胃幽門螺旋桿菌，提供5000個篩檢名額，若篩檢為陽性，可接受治療或經醫師評估後再進一步做免費無痛胃鏡檢查。

廖育瑋表示，因慢性病的好發年齡有下降趨勢，嘉義市今年擴大服務30歲至39歲族群，提供每5年1次的定期篩檢服務，檢查項目除了B、C型肝炎，還有甲型胎兒蛋白，它是一種肝癌腫瘤標記，若數值偏高將再安排腹部超音波，檢查是否有腫瘤。

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衛生局指出，記者會上邀請2名7旬的男子分享，以自身經驗鼓勵大家篩檢及呼籲定期追蹤的重要性。2人都是B、C肝篩檢時發現B肝，後續在醫院治療及定期追蹤，即使發現1公分左右大小的肝癌腫瘤，接受微創電燒治療順利，狀況良好生活品質佳。

衛生局表示，符合整合性健檢資格的市民，可持身分證及健保卡至聖馬、嘉基、嘉榮、部嘉、陽明及慶昇等6家醫院接受篩檢。（編輯：張銘坤）1140502