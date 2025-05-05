小黃空車通過高雄機場不再受罰 載客仍限排班車

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄國際航空站今天表示，航站已拆除「空計程車禁止進入」相關標誌牌面，計程車空車通過航站將不再受罰。至於一般計程車與多元計程車可否進入機場載客問題則將再研商，目前仍未開放載客。

高雄國際機場東側立體停車場將於7日動工，民航局主任秘書楊國峯今天南下訪視，也期許未來工程順利，並提醒做好空車可通過機場宣導。

國內有排班計程車服務的機場，禁止非排班計程車進入載客，各機場過去因此直接禁止空計程車進入，但此舉可能導致通過的空計程車無辜受罰，因此，各地均陸續拆除此類標誌。高雄國際航空站日前已將「空計程車禁止進入」相關標誌牌面拆除。

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楊國峯表示，這類牌面拆除後，相關爭議也可藉此排除，計程車空車通過航站將不再受罰。但載客部分，民航局後續將針對一般計程車與多元計程車是否可進入機場載客問題，與各方共同研商可行方案，目前仍依現行規定辦理。

高雄國際航空站表示，配合新航廈擴建工程已進入實質施工階段，計程車臨時排班區及機車臨時停車區位置已做調整，隨著不同施工階段的交通動線改變，車輛進入機場區道路時需依照各項指引減速前進，以維持行車安全。（編輯：黃名璽）1140505