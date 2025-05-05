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埔里農莊違法私設攔砂壩 南投縣府要求限期全拆

2025/5/5 17:27（5/5 19:01 更新）
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埔里農莊私設4座攔砂壩違反水土保持法，第1座部分拆除，其餘3座遲未改善，居民5日參加會勘時，要求立即依法開罰、限期1週拆除，再不改善，連續裁罰每次新台幣30萬元。（守護台灣白魚永續棲地自救會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月5日
埔里農莊私設4座攔砂壩違反水土保持法，第1座部分拆除，其餘3座遲未改善，居民5日參加會勘時，要求立即依法開罰、限期1週拆除，再不改善，連續裁罰每次新台幣30萬元。（守護台灣白魚永續棲地自救會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月5日
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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）埔里農莊私設4座攔砂壩違反水土保持法，第1座部分拆除，其餘3座遲未改善，居民今天要求限期拆除並連續裁罰；南投縣府說，業者違法設攔砂壩，要求限期拆完，否則連續裁處。

南投縣政府農業處表示，業者違法設置攔砂壩，縣府立場是須依法全部拆除，業者雖主張拆除恐有疑慮，但業者需請水保技師研擬合法、安全拆除方式，並不是拆除就有危險、對坡地及野溪造成災害損失，至於攔砂壩是否發揮效果則見仁見智，重點就是4座攔砂壩須全拆，後續將發文要求業者限期拆完，否則連續裁處。

中友百貨集團埔里農莊公司在埔里鎮進行一新遊憩用地（旅館）開發申請案，由於埔里農莊在野溪私設攔砂壩4座，被要求限期拆除及裁罰，業者僅於第1座攔砂壩部分拆除，其餘第2至4座仍在野溪中，縣府未積極監督業者處理或依法強制拆除，日前遭監察院糾正。

南投縣政府、農業部農村發展及水土保持署等單位今天現勘，居民指出，埔里農莊大規模購地開發旅館、度假村等，違反水土保持法私設攔水壩，不利依賴野溪生存的台灣白魚，更增加下游風險，居民多次抗議，縣府僅罰1次、要求今年2月底前拆除，但業者僅拆除小部分、未恢復原狀，居民要求立即依法開罰、限期1週拆除，再不改善，連續裁罰每次新台幣30萬元直到改善。

埔里鎮一新里長林宥岑表示，埔里農莊公司種種行徑引發居民強烈擔憂及不滿，但有公權力的南投縣政府卻未依法監督裁罰來促使業者改善，造成現在業者「擺爛裝死」，縣府有很大責任，監察委員提案糾正南投縣政府，盼縣府建立政府威信，勿放任業者蔑視法治。

林宥岑說，居民去年檢舉後，縣府依違反水保法針對野溪私設4座攔水壩開罰各30萬元，並要求今年2月底旱季結束前拆除，但業者遲至今年1月才申請動工，縣府未開罰、再給業者2個月時間拖延，如今2個月又到期，從命其拆除至今1年，業者擺爛，縣府也未再開罰。

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對此，埔里農莊透過新聞稿表示，針對近來水保爭議為主管機關和地方帶來困擾深自檢討並表達歉意。有關爭議不斷的台牛坑溪橫向構造物，拆除審查會議紀錄中，水土保持服務團隊意見表示護岸及橫向構造物有保留必要，且攔砂壩降低水質濁度，無奈拆除會議僅參酌非水保專業意見。

埔里農莊表示，今年1月拆除部分橫向構造物，但過程發現構造物確實有泥沙淤積，表示攔砂功能有效，因擔心拆除後發生疑慮，2月27日函請縣府會勘並給予進一步指示，懇請主管機關與地方了解公司並無惡意行為，並重新檢視拆除護岸帶來水土保持疑慮。（編輯：李淑華）1140505

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