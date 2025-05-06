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議員籲大同醫院增夜診恢復週六診 高市允依需求檢討

2025/5/6 15:29（5/6 16:01 更新）
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民進黨高雄市議員湯詠瑜6日質詢時建議，大同醫院應增加夜間門診及恢復週六門診服務。中央社記者董俊志攝 114年5月6日
民進黨高雄市議員湯詠瑜6日質詢時建議，大同醫院應增加夜間門診及恢復週六門診服務。中央社記者董俊志攝 114年5月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）民進黨高市議員湯詠瑜今天質詢建議，大同醫院應增加夜間門診及恢復週六門診服務；市長陳其邁答詢表示，會責成衛生局依合約落實急重症量能及醫護人力。衛生局表示，將針對民眾實際需求檢討。

湯詠瑜今天在議會總質詢時表示，高雄市立大同醫院應增加醫護人力，並增加夜間門診及恢復週六門診服務；陳其邁答詢表示，會責成衛生局依合約落實急重症量能及醫護人力，市府也會持續觀察民眾需求。

衛生局會後發布新聞稿說明，大同醫院今年1月1日與長庚法人醫療合作，衛生局依據既定契約督導市立大同醫院落實公共衛生政策任務，包含緊急醫療能力評定、醫院評鑑等相關評鑑認證，以促進市民醫療照護品質，保障市民就醫權利。

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衛生局指出，大同醫院營收逐月上升，平均月成長15%至20%；醫院人力符合區域級醫院標準，各醫事職類人數達613人，特殊急重症醫療團隊支援醫護團隊總數更超過百人。

此外，大同醫院已依合約規定開設住院病床及醫療專科門診，大同醫院今年4月每週開診數已達488診次；目前「夜診」每週開設36診，「假日診」每週開設16診次，衛生局將針對民眾實際需求、門診量再檢討協調改善方案。（編輯：陳仁華）1140506

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