加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣貶1.35角 收30.28元
首頁 / 地方

竹縣快捷9號公車5/12起增至18班 滿足通勤需求

2025/5/6 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣政府今天表示，新闢快捷9號公車路線，將於5月12日起進行第2階段試營運，每天班次增加至18班，費用則依市區公車票價標準收費，盼滿足學生通學、民眾通勤需求。

新竹縣政府發布新聞稿指出，快捷9號路線從今年2月11日起進行第1階段試營運，截至4月已累計7821人次搭乘，經統計在上午時段每班次平均人數為26人，下午時段每班次平均人數為51人。

縣府表示，第2階段試營運從5月12日起，從原本4班次加至共18班次，收費依照市區公車票價採取二段式，其中為配合通學便利性，在尖峰時刻新增去程上午6時45分及返程下午5時20分的班次。

google news透過 Google News追蹤中央社

交旅處長陳盈州告訴中央社記者表示，快捷9號從勝利八街總站發車，沿線23站公車停靠區標線已劃設完畢，行經高鐵新竹站，並停靠多間學校，如六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等，另為讓駕駛員更加適應路線，已進行試跑路線至8日止採不載客。

陳盈州說，搭收費方式於一段票為「全票新台幣15元、學生優待票12元、半票8元」、二段票為「全票30元、學生優待票24元、半票15元」，全線皆可使用桃竹竹苗通勤定期票（TPASS）搭乘，另有月票等方案可購買，民眾可多利用。（編輯：李淑華）1140506

陳盈州
竹縣快捷9號公車 2/13起調整首班車時間竹縣快捷9號試營運未發車 縣府撤業者路權改代駛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：