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新北Picul泰山森林書屋 辦傳統學堂承傳原鄉智慧

2025/5/7 16:24（5/7 17:41 更新）
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新北市Picul泰山森林書屋2025年加入「故事大賞」活動，邀繪本作家分享原創繪本故事與性別平等主題繪本導讀（圖）等，陪孩子從故事中學會尊重差異、練習同理。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月7日
新北市Picul泰山森林書屋2025年加入「故事大賞」活動，邀繪本作家分享原創繪本故事與性別平等主題繪本導讀（圖）等，陪孩子從故事中學會尊重差異、練習同理。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月7日
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市原民局今天表示，泰山森林書屋推出「傳統學堂」，讓親子體驗傳統農作、建築工藝、飲食技藝與文化手作。局長林瑋茜說，盼承傳原鄉長者的記憶，在大自然中學習部落智慧。

原民局今天發布新聞表示，Picul泰山森林書屋今年與泰山區原住民族發展協進會合作，推出6場次免費的「傳統學堂」親子文化體驗課程，打造一座都市的部落學堂。

原民局說，課程內容涵蓋傳統農作，例如，由耆老帶著親子走訪書屋週遭的田園，認識部落常見的野菜植物，並親手種下秧苗，感受耕種的辛苦，與大自然對萬物的賜予。

另外，還包括飲食技藝與文化手作，帶來木刀雕刻與製作籐編器皿，讓孩子們以大自然的植物，巧妙轉化為生活實用美觀器具。

原民局說，6月及8月課程與建築工藝相關，透過模型搭建原住民族傳統家屋與涼亭，過程中，學會團結分工合作與空間架構，並認識傳統建築背後蘊含的地理環境與先人智慧、文化意涵。

在美食課程中，將教做釀製糯米，從搗米、拌米至發酵的流程，讓孩子以味覺、嗅覺、觸覺五感參與，融入學習，並理解原鄉部落的飲食文化。

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原民局長Siku Yaway林瑋茜告訴中央社記者，「傳統學堂」不只是工藝體驗、美食DIY，更是學習尊重大自然、尊重並維護生態的文化學習之旅，也可感受族人與原民工藝背後的智慧。期待透過長者的引領，讓原鄉部落的記憶在都市中發芽。使學習不再侷限教室，能在生活場域中自然展開。

除文化體驗，Picul泰山森林書屋今年也加入「故事大賞」活動，邀繪本作家分享原創繪本故事，與性別平等主題繪本導讀，相關活動訊息可以至原民局網站查詢。（編輯：張銘坤）1140507

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