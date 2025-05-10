民代籲全面補助輪狀病毒疫苗 新北：需評估經費

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市「兒童安全嘉年華」今天登場，宣導兒童交通、健康、人身及居家安全。民代認為，應全面補助孩童輪狀病毒疫苗接種，守護兒童健康；市府說，涉及經費預算，需審慎評估。

新北市府「兒童安全嘉年華」下午在市府市民廣場登場，新北市兒童教保協會現場設置兒童安全宣導攤位，包括消防特攻隊、親子遊戲區、玩具醫學院、實境救生體驗區、小小駕駛、小小藝術家、呼吸道小尖兵桌遊等。

活動吸引許多家長與孩子一起參加，現場分別有安全預防、健康照護等攤位，透過遊戲闖關及實境模擬體驗，希望強化孩子在成長階段各環節安全知能。

市長侯友宜前往會場與孩童互動，並針對交通安全等議題進行有獎徵答，吸引許多孩童搶答。他說，期望多一分防範，能減少兒童發生意外事故。

也參加活動的民進黨新北市議員黃淑君，接受中央社記者訪問表示，打造友善兒少安全城市為政府的責任，除了公共安全、交通與居家安全，健康安全守護也很重要。

她說，目前新北市輪狀病毒疫苗接種，只有補助設籍新北市的低收入戶、中低收入戶、重大傷病、罕見疾病、原住民、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒、藥癮寶寶、特殊境遇家庭等，建議全面補助，加強健康守護網。

對此，衛生局官員下午接受中央社記者電訪表示，口服輪狀病毒疫苗分為2劑、3劑型，接種疫苗有助於預防重症，目前新北依據特殊家庭狀況補助，其餘家庭需自費。

衛生局說，受限於經費預算，目前無法全面補助新生兒接種；將依據流行病學、成本效益等，依據經費預算與財政狀況，再審慎評估是否列為常規疫苗。

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依據各縣市發布之新聞，輪狀病毒疫苗的補助對象，部分縣市採取弱勢家庭對象全額補助，部分縣市為新生兒全額補助；也有直轄市依據兒童醫療補助資格身分，採取定額補助或全額補助。

衛生福利部疾病管制署網站資訊表示，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，它可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振、甚或脫水。（編輯：吳素柔）1140510