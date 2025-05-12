4歲童用餐拘謹引關注 屏縣府調查籲守護兒童隱私

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）1名男童在高雄市某餐廳用餐舉止「拘謹」，畫面引發關注；屏東縣政府今天說，4歲男童是縣府委託寄養家庭個案，初步了解當天男童腸胃不適，已啟動調查，呼籲守護兒童隱私。

網友在社群媒體上發文表示，去吃泰國料理，隔壁桌有個小男孩，整個用餐過程大人都沒有給他食物，小男孩乖乖坐在椅子上，幾乎沒有亂動、也沒有說話，就只是看著桌上的食物，大人也幾乎沒有跟他互動，小男孩眼神透露著無助。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，這名4歲男童是縣府委託寄養家庭個案。經初步了解，當天兒童因腸胃不適，有腹瀉症狀，寄養家庭擔心餐廳食物較刺激，為避免加重不適，改以自備清淡食物讓孩子進食。由於孩子當時身體狀況不佳，精神與活動力略低。

縣府指出，該寄養家庭年資共13年，照顧過10名寄養童。該名男童於民國113年10月安置至今，寄養社工共訪視11次，安置第1個月訪視3次、第2個月3次，後續113年12月至114年4月每月訪視1次。訪視期間寄養社工至寄養家庭和學校，均未察覺照顧不妥情形。

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縣府強調，為確保兒童身心狀況，已指派社工啟動調查，了解男童於寄養家庭受照顧情形，釐清事件細節並確認照顧情形。若有任何不當，將依法處理並即時調整安置計畫；若無異常，也會持續協助寄養家庭照顧工作，確保孩子健康與安全。

縣府呼籲，重視兒童保護，對任何可能的不當對待零容忍，同時也感謝社會各界對兒童福祉的關注與提醒。為保護寄養童隱私與身心發展，依兒童及少年福利權益保障法第69條規定，任何人不得以公示方式揭示足資辨別身分資訊，民眾勿轉傳相關影片與照片，共同守護兒童隱私與安全。（編輯：方沛清）1140512