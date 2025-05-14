彰化MOOVO倉儲火災 運點科技：雲彰服務正常

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化縣員林市MOOVO公共自行車倉儲據點今天凌晨發生火警，運點科技表示，將配合後續火場鑑定作業，公司已啟動內部應變機制，目前雲林及彰化公共自行車租借服務運作均正常。

位於員林市中山路一段382巷的MOOVO公共自行車倉儲今天凌晨發生大火，火勢延燒波及一旁2棟建物及1間旅店，消防獲報搶救，幸無人傷亡。

負責MOOVO建置及營運的運點科技股份有限公司發布聲明，發生火災的倉儲區域為公司備用料件、備用電池存放區及維修作業區，目前火警原因仍待進一步釐清，公司將全力配合後續火場鑒定作業，秉持負責態度面對後續發展。

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運點科技表示，他們為自行車及電動輔助自行車相關產品服務提供商，對於此次事件可能受影響的車輛及零組件，已立即啟動內部應變機制，檢查相關產品，以確保使用安全與產品品質。

運點科技指出，目前雲林縣及彰化縣公共自行車租借服務運作正常，民眾使用暫不受影響，未來會進一步強化內部風險控管與倉儲安全標準，防範類似事件再發生。（編輯：龍柏安）1140514