竹山國際茶道節5/24登場 品好茶、訪祕境茶園

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）「竹山國際茶道節」24日起在紫南宮停車場盛大登場，現場有逾60家茶類展售攤位，還有18項體驗項目，包含每天限量體驗製作茶苔球、茶香包、特調茶飲等，及探訪山中祕境茶園。

竹山鎮公所將於5月24日至6月1日舉辦第3屆「竹山國際茶道節」，鎮公所今天在主會場紫南宮停車場對外宣傳，竹山鎮長陳東睦等人出席與來賓舉行啟動儀式，南投縣竹山鎮茶道協會也在現場設置茶席，以象徵「日月平安」蘋果造型器皿，邀來賓進行藏茶及手作體驗。

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陳東睦表示，今年竹山國際茶道節更多元豐富，匯集超過60家茶類展售攤位，開、閉幕安排精彩表演節目及日本、韓國茶道師交流，還有人氣歌手演唱；延續去年推出天天消費滿額抽好禮，滿新台幣1000元可獲抽普獎機會、滿5000元抽大禮包、紫南宮套幣等好禮。

鎮公所表示，竹山主要茶種有烏龍茶、金萱茶，茶區分布海拔約百公尺至2000公尺不等，平地茶韻濃厚、高山茶清香，全鎮茶葉生產面積約1200公頃，配合茶道節推出深度旅遊路線，帶領遊客造訪山中祕境茶園，體驗製茶和採茶過程，了解竹山在地茶文化。（編輯：張銘坤）1140514