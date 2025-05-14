竹東鎮垃圾暫置場 完成裸露垃圾去化

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣政府環境保護局說，位處水質水量保護區的竹東鎮垃圾暫置場，裸露垃圾量曾達1萬862公噸，透過環境部協調地方縣市等協助，持續進行垃圾處置，今天已完成垃圾去化。

環保局長蕭宏杰今天告訴中央社記者，竹東鎮反映垃圾暫置場位於自來水水質水量保護區內，民眾有疑慮、希望快清運，在環境部協調下陸續由彰化縣、宜蘭縣協助去化。

他說，竹東鎮垃圾暫置場於去年3月暫置裸露垃圾達1萬862公噸，經中央協助調度處理，及外縣市代處理量逐漸恢復，環保局同步執行暫置垃圾轉運作業，竹東鎮裸露垃圾今天已完成清運。

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蕭宏杰表示，此外，竹縣垃圾掩埋場有湖口鄉、新埔鎮等，陸續完成裸露的暫置垃圾打包整理與去化，分別在湖口鄉已清除裸露垃圾5570公噸、打包垃圾量5000公噸，與新埔鎮裸露垃圾約2000公噸。

他指出，另在新豐掩埋場常有悶燒起火問題，將進行覆土工程對裸露暫置垃圾進行整頓及覆土，也將增設消防水砲與儲水桶，工程已於4月28日開工，可大幅改善垃圾問題。（編輯：李淑華）1140514