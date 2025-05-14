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屏東吃甜品拿獎金 徵選短影音冠軍獨得5萬元

2025/5/14 16:29（5/14 16:46 更新）
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屏東縣政府推出第2屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽，以單價新台幣159元以下、33個鄉鎮市的中西式甜品為主題，縣府14日舉辦記者會，預告活動徵件將於15日開跑。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月14日
屏東縣政府推出第2屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽，以單價新台幣159元以下、33個鄉鎮市的中西式甜品為主題，縣府14日舉辦記者會，預告活動徵件將於15日開跑。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月14日
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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣政府推出第2屆「屏東激安」美食短影音徵選競賽，以單價新台幣159元以下、33個鄉鎮市的中西式甜品為主題，冠軍可獨得新台幣5萬元獎金，活動徵件自明天起至7月14日。

縣府今天舉行「屏東激安」美食短影音徵選競賽記者會。縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，近年社群軟體提供短影音功能帶動新潮流，手機拍攝短片模式更加盛行，不少人會尋著網紅或網友推薦的美食而全台到處跑透透，如果吃到高CP值的美食，更會讓人有幸福感。

鄞鳳蘭提及，去年首次舉辦「屏東激安」美食短影音徵選活動，「激安」就是日文「便宜」意思，鎖定各鄉鎮銅板美食，參賽作品並張貼公布於臉書（Facebook）及IG等多個社群平台，共創造超過527萬觀看次數，許多網友還慕名前往得獎店家消費，蔚為屏東美食小吃指南。

今年「屏東激安」美食短影音競賽舉辦第2屆，以單價159元以下、縣內33個鄉鎮市的中西式甜品為主題，廣邀民眾尋覓激推的屏東排隊美食。

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傳播處指出，參賽短影音拍攝長度於15秒至90秒皆可投稿，投稿作需為未曾公開發表原創作，影片規格需採用9：16直式畫面（寬1080畫素，高1920畫素）。經主辦單位確認影片規格及內容符合規定後，將提供參賽者「屏東激安」形象LOGO置入於參賽影片，並將作品發布至個人社交平台即完成報名。

傳播處提及，活動邀請美食網紅擔任專業委員參與評選，預計選出30組優質作品進入決選，第1名將獨得高達5萬元獎金，第2名和第3名分別獲得3萬元和2萬元獎金，取20名佳作則可獲得各5000元獎金，總獎金高達27萬元。（編輯：李淑華）1140514

鄞鳳蘭
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