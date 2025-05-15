萬芳四號公園設施多處損壞 北市：盡快改善

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（中央社記者劉建邦台北15日電）議員指啟用僅1年多的文山區萬芳四號公園，無障礙廁所前通道扶手木板嚴重腐朽等狀況，恐釀年長、孩童安全風險。台北市公園處今天表示，會盡快改善，估5月底前完成。

國民黨台北市議員王欣儀發布質詢資料指出，接獲陳情文山區萬芳四號公園無障礙廁所前通道的2側扶手上方，木板嚴重腐朽、發黑脫皮，表面佈青苔，甚至有凹洞與尖銳裂痕，對年長、孩童及行動不便進出廁所，恐釀重大安全風險。

她說，萬芳四號公園是市府新闢建置且啟用僅1年多，公園內設施應有良好狀態，卻被民眾接連發現扶手與沙坑木板腐壞，令人質疑設計施工品質是否有問題，後續維護與巡查機制是否失能。

王欣儀表示，公園是市民日常休憩與親子活動的重要空間，基礎設施的安全與可用性不容忽視，認為萬芳四號公園設施損壞狀況恐非個案，北市公園處應盤點全市公園內的木造設施，並啟動全面檢查與更新，且要落實定期巡查及查核，避免類似情形再發生。

台北市政府公園路燈工程管理處對此回應，將要求檢討所屬機關有關回報公園缺失案的正確性，至於萬芳四號公園的無障礙公廁扶手牆裝飾木片有腐朽部分，已緊急派工處理，並要求今天須完成改善。

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此外，此公園內的遊戲場沙坑座椅的木片損壞，已派員先設置警示帶，將於14日進行調整改善，避免因雜亂及區域標示不明確，且會再5月底前完成改善木片缺失。

公園處指出，將持續提升巡查公園效能並加強教育訓練，盼透過提前查報改善設施缺失，進而維護市民在公園內使用相關設施的安全，及提升公園遊憩品質。（編輯：方沛清）1140515