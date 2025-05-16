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自住房屋誤課非自住稅率 新北：溢繳稅款退稅

2025/5/16 18:31
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（中央社記者趙敏雅新北16日電）房屋稅5月開徵，首度適用囤房稅2.0新制，有民眾房屋遭誤列「非自住」導致稅率提高。新北市財政局長陳榮貴今天說，系統問題影響約千件，將重新核定稅單，已繳納者會主動退稅。

陳榮貴下午在新北市議會專案報告時指出，房屋稅2.0新制上路後，來洽詢按非自住稅率課徵的案件，多屬「舊制為自住房屋」未在今年3月24日以前設立戶籍、「舊制為非自住房屋」及「113年7月1日以後新取得之房屋」 ，依規定應於設立戶籍後向稅捐處申報。惟「未於今年3月24日以前設立戶籍或未申報」、「出租房屋未於今年3月24日以前申報」等核課無誤案件，統計至9日止，約2萬多件。

陳榮貴說，部分案件因系統勾稽問題，導致已設立戶籍的自住房屋被歸類為非自住房屋，影響約千件，稅捐處將重新核定稅單，並展延繳納期限，已繳納者也會退稅。

陳榮貴表示，近日民眾反映，在同一社區內同時有自住房屋及領有單獨權狀的停車位，該停車位被列為非自住房屋，影響約9000多件，依房屋稅設籍規定，領有單獨權狀的停車位視為一戶房屋，按房屋稅條例規定，需設籍才能按自住房屋課徵，不符一般社會觀念，稅捐處已經請財政部核釋。

民進黨新北市議員卓冠廷說，財政部已說明，不管車位有無單獨權狀，認定上都應隨主建物，如果主建物是自住，車位就應是自住，財政部會主動函釋，讓地方政府遵循。陳榮貴說明，目前補申報2000多件，剩下6000多件未申請，將持續宣導。

卓冠廷也問，為何北市有5萬多件錯誤稅單，為何新北只有1000多件？陳榮貴回應，新北市是直接使用財政部系統，台北市是將資料下載到自己的系統，可能因為系統問題，造成數字差異。

民進黨新北市議員李宇翔說，他也是房屋稅誤課族群之一，有收到更正稅單，但也意外收到地價稅退稅單，質疑是否代表去年地價稅就有可能誤徵，要求市府清查數量。陳榮貴回應，應是個案，但會進行清查。

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民進黨新北市議員顏蔚慈、黃淑君質疑，市府相關宣傳不足，建議應積極主動進入社區、稅捐機關應和里長等民政系統合作。

中國國民黨新北市議員陳家琪認為，戶政機關應主動詢問民眾是否申請自住稅率，主動通報稅務機關。對此，陳榮貴回應，將與民政系統合作，加強宣導，維護民眾權益。（編輯：林恕暉）1140516

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