彰化中興莊開放住宿 文化局招商再現眷村記憶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）被列為彰化縣聚落建築群的彰化中興莊將進行招商，盼藉民間參與讓空間活化及永續發展；彰化縣文化局長張雀芬指出，中興莊可讓人住宿及業者使用明火，期盼進駐經營項目更多元。

根據彰化縣文化局網站資料，彰化中興莊是國防部選定全國13處眷村文化保存園區之一，深具歷史特殊性及軍眷生活空間文化價值，文化局在民國110年將中興莊列為聚落建築群，使保存與再利用能更有彈性。

張雀芬接受中央社記者訪問時說，這次中興莊的ROT（先修建、再經營、後移轉）案，最大不同是規劃可以讓業者使用明火及住宿，盼藉此吸引更多不同經營形態及項目的業者進駐。

文化局今天指出，中興莊修復工程目前進度已達80%，完成建築結構修復及空間整備，這次中興莊ROT案範圍有64棟建築物、5處廣場及1處汽機車停車場，總基地面積約為1萬1880平方公尺，許可年期為8年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化局表示，ROT案中也要求業者應配合「眷村記憶再現中興」主軸，每年辦理符合營運目標的主題展覽或活動，並於投資執行計畫書提出第1年具體辦理主題策展之執行方案、目標場次及目標人次等規劃，同時無償提供執行機關場地舉辦相關主題或觀光發展活動，每年以7日為上限。

文化局表示，為維持場域公益性，也要求中興莊部分建物設定為眷村故事館，提供中興莊眷村故事展示及導覽服務，也須讓在地藝術家進駐。（編輯：陳仁華）1140521