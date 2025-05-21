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屏東縣長周春米施政藍圖 聚焦科技產業等5核心

2025/5/21 16:18（5/21 16:26 更新）
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屏東縣長周春米（前中）21日在縣議會施政總報告，提出未來施政藍圖。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月21日
屏東縣長周春米（前中）21日在縣議會施政總報告，提出未來施政藍圖。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月21日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣長周春米今天於縣議會施政總報告，提出未來施政藍圖，聚焦科技新產業、韌性興城市、創新心照顧、宜居欣生活、太空星未來共5大核心。

周春米表示，屏東縣政府攜手國科會、台積電及其供應鏈夥伴，推動半導體產業進駐屏東科學園區，正式加入南台灣半導體S廊帶，成為科技產業新樞紐。

周春米指出，園區位處高鐵特定區內，具備交通便捷、腹地完整優勢，周邊重大建設如屏科實驗高中、國際棒球場、社會住宅及醫療機構正同步推進，並結合產學合作與青年政策，目標打造高競爭力、宜居宜業科技城。

周春米表示，面對極端氣候挑戰，縣府打造防災韌性城市，推動多項治水與公共設施建設，包括抽水站汰舊換新、滯洪池生態公園、區域排水改善等，有效降低水患風險。

周春米說明，同時提升自來水普及率、供電穩定性、養殖區海水供水系統與漁港改善，並結合淨零碳排目標，推動森林碳匯示範區、家戶廚餘機補助等環保措施，全方位提升生活韌性。

社會福利方面，周春米表示，持續擴充公共托育資源，預計民國117年前建置31家公共托育機構，收托人數超過1000人，並宣導兒童遊戲權。校園硬體升級同步進行，涵蓋校舍整建、老舊廁所與操場改善。

周春米說明，另首創無障礙露營車、推動護理加薪政策，並擴大全齡友善服務，包含失智照護、高齡友善藥局等，實現全人照顧目標。

交通建設方面，周春米指出，縣府加速推動麟洛交流道聯外道路等8條重要道路改善工程，並改善墾丁大街人行空間與萬倉街鐵道下方場域活化，預計7月全段開放。

周春米表示，文化建設則同步啟動九如巴轆公園等大型綠地場域，以及旗艦圖書館、客家總圖文化基礎設施，強化原民與客庄產業。

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周春米提到，歷經2年場址評估作業，國科會正式宣布全國首座國家火箭發射場選址屏東滿州鄉九棚村，象徵屏東將成為台灣太空科技發展重要基地。

周春米說明，縣府與中央密切協作，完成民意溝通與連署支持，並協助更新地籍資料、升級交通、水電、醫療等基礎建設，規劃打造「太空村」，結合火箭觀光與生態旅遊，發展太空產業鏈，讓屏東接軌國際、邁向星際新未來。（編輯：張雅淨）1140521

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