北市無人機夏令營首推足球對戰 為年底競賽暖身

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）台北市教育局表示，北市無人機教育中心的「無人機暑假營隊」，7月3日到8月14日展開19梯次，計4大主題，首度推出足球無人機對戰課程，為年底競賽活動暖身，今天開放報名。

教育局新聞稿指出，4大主題包含第一人稱視角（FPV）飛行體驗、無人機DIY初階與進階，以及今年全新登場的「足球無人機對戰」及「無人機空拍操作實務」，歡迎北市高中、國中、小學生與家長透過「酷課APP」或「酷課雲」網站報名。

其中「足球無人機對戰」課程，呼應「國際航空運動協會（FAI）」所推動的新興無人機競技項目，作為年底「台北市無人機競賽」暖身活動，讓學生進入模擬競技場操控無人機進行射門、攻防與得分，培養操控技巧、空間感知與即時判斷力。

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「無人機空拍操作實務」課程則實際操作空拍機，學習飛行控制、影像拍攝、任務規劃等完整流程，透過校園建築巡查或景觀紀錄等任務導向進行學習。

報名分兩階段進行，教育局說明，第一階段即日起至5月26日中午12時止，第二階段從5月27日上午9時起至5月28日中午12時止；完成報名程序，需在6月5日至12日，上「酷課APP」完成繳費。（編輯：蕭博文）1140521