加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

中市府攜手日建築師安藤忠雄 打造童書之森圖書館

2025/5/23 16:00（5/23 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由日本建築師安藤忠雄（螢幕上右）設計的「童書之森．台中」兒童專屬圖書館23日舉行動土典禮，台中市長盧秀燕（前左）出席，與透過視訊連線與會的安藤忠雄合影。中央社記者郝雪卿攝 114年5月23日
由日本建築師安藤忠雄（螢幕上右）設計的「童書之森．台中」兒童專屬圖書館23日舉行動土典禮，台中市長盧秀燕（前左）出席，與透過視訊連線與會的安藤忠雄合影。中央社記者郝雪卿攝 114年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市政府攜手日本建築師安藤忠雄打造的「童書之森．台中」兒童圖書館今天動土，台中市長盧秀燕表示，這是日本之外東亞第1座，很高興將這座世界級的兒童圖書館留在台中。

由安藤忠雄設計的「童書之森．台中」，選址於西屯區秋紅谷旁，今天舉行動土典禮，聯聚建設董事長江韋侖、忠泰建設副董事長李彥良、盧秀燕等出席，安藤忠雄也透過視訊連線在會中致詞，預計於明年底完工。

盧秀燕表示，4年前她透過報導得知安藤忠雄願為台灣免費設計一座兒童圖書館，積極爭取促成跨國合作，市府全力配合安藤忠雄選址、設計尊重、民間捐建等要求，最終成功促成「童書之森」落腳台中，象徵台中文化能量的再進化，這是日本海外東亞第1座的「童書之森」。

台中市文化局說明，「童書之森．台中」由忠泰建設協助設計溝通、聯聚建設負責興建，展現公私協力、文化共築的典範。盧秀燕特別感謝安藤忠雄的信任，也感謝李彥良、江韋侖及市府團隊的全力推動。

google news透過 Google News追蹤中央社

安藤忠雄指出，「童書之森」要給小孩子準備的，是要告訴他們，已經不是單單只有AI的時代，接下來整個地球的人口會成長到將近90億，在這麼密集的、高壓力的環境中，小朋友一定要有自己判斷及生存的能力，不是靠AI而已，也要靠自己去找到自己最想要的獨到知識，從書文裡面去獲得。

台中市文化局指出，安藤忠雄延續日本「青蘋果之心」童話森林精神，以「未來之卵」為設計概念，透過被森林包覆的橢圓形建築，象徵孩子無限的創造力與可能性，為台灣打造一座從幼童視角出發的兒童圖書館，除了日本已完工的4座童書之森外，這是東亞地區的第1座，預計明年底完工後，可望成世界級文化地標在台中。（編輯：李亨山）1140523

#日本
#台中市
#文化局
#台中市政府
#安藤忠雄
#盧秀燕
由日本建築師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」兒童專屬圖書館23日開工動土，台中市長盧秀燕（後右3）、聯聚建設董事長江韋侖（後右4）等人出席執鏟。中央社記者郝雪卿攝 114年5月23日
由日本建築師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」兒童專屬圖書館23日開工動土，台中市長盧秀燕（後右3）、聯聚建設董事長江韋侖（後右4）等人出席執鏟。中央社記者郝雪卿攝 114年5月23日
盧秀燕
國民黨主席選舉 王金平：若盧秀燕要選會支持盧秀燕稱刪補助款拿地方出氣 民進黨：倒果為因
安藤忠雄
文化部8月推台灣文化in大阪世博 參與國際盛會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：