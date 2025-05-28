加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
首頁 / 地方

花東法拍熱門物件 知本溫泉區32套房第2次拍賣打8折

2025/5/28 13:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）行政執行署花蓮分署6月3日將舉行「123全國聯合拍賣會」，其中台東知本溫泉區的「逸軒溫泉天廈大樓」套房，底價再打8折，最低價來到新台幣62萬7000多元，為法拍熱門物件。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布訊息表示，知本溫泉區的「逸軒溫泉天廈大樓」在5月第1次拍賣會中，就有民眾以通訊投標方式搶標，當時以108萬2000元拍定。

這次拍賣其餘32間套房，底價再打8折，最低價至62萬7130元起，歡迎民眾進場搶標。6月3日舉行拍賣會，當日下午2時30分起開放不動產現場投標，3時開標；沒空到場民眾，可上官網，以通訊投標方式參與競標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮分署指出，最受關注的「逸軒溫泉天廈大樓」套房，前3標位於後棟（台東卑南鄉龍泉路53巷5號門牌），其餘29標位於前棟（台東縣卑南鄉龍泉路53巷3號門牌），底價視套房及基地持分面積大小而定。

為使資訊更加透明，每間套房均提供線上360度環景圖，讓有意應買民眾可以不必出門、不受時空限制，隨時隨地都可從網路上，清楚掌握每間套房室內隔局與實際屋況；其他更多法拍物件及資訊，可上官方網站拍賣公告查詢系統查詢。（編輯：陳仁華）1140528

#知本
#台東
#行政執行署
#法務部
#法務部行政執行署花蓮分署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：