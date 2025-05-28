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屏市大連路智慧停車柱曝曬失靈 縣府：1個月內改善

2025/5/28 17:13（5/28 18:46 更新）
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民進黨屏東縣議員梁育慈近日發現，屏東市大連路段多支智慧型停車柱面板因長時間曝曬，導致感應面板焦黑泛黃無法辨識，民眾無法當下完成快速繳納停車費，相當不便。（梁育慈服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月28日
民進黨屏東縣議員梁育慈近日發現，屏東市大連路段多支智慧型停車柱面板因長時間曝曬，導致感應面板焦黑泛黃無法辨識，民眾無法當下完成快速繳納停車費，相當不便。（梁育慈服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣去年1月起設置智慧型停車柱，民進黨屏東縣議員梁育慈近日卻發現，屏東市大連路多支停車柱因長時曝曬，面板焦黑泛黃無法辨識，縣府交旅處回應，1個月內改善。

梁育慈今天在屏東縣議會質詢指出，屏東市大連路段多支智慧型停車柱面板可能因為屏東炎熱天氣，長時間曝曬，導致感應面板「操灰搭」（台語燒焦之意），因此QR碼無法辨識，民眾無法當下完成快速繳納停車費，相當不便。

梁育慈提及，依交旅處資料，屏東縣智慧型停車柱自去年1月1日起實施至今，近1年又5個月，共啟用411格位，智慧型格位停車單開立數量已破60萬筆，當中有6萬1904筆停車單未主動線上繳費，後經第1次寄催繳單，其中的5萬732筆停車單才完成繳納，目前積欠未繳停車單還有1萬1172筆，積欠約新台幣39萬元。這恐怕仍有近1成民眾不熟悉線上繳費作業流程。

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梁育慈指出，對於智慧型停車柱表面損壞，要求交旅處全面盤點屏東停車柱損壞情況，盡快修復，維護使用品質，讓智慧停車政策真的帶來方便及高效率；另外，線上繳費也更要加強宣導。

對此，屏東縣政府交通旅遊處回應，關於智慧停車柱無法辨識部分，會在1個月內改善完成，同時再加強線上繳費相關宣導。（編輯：陳仁華）1140528

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