彰化大村葡萄觀光文化季6/7登場 畢書盡等藝人演唱

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化縣大村葡萄觀光文化季主活動將於6月7日在台鐵大村車站前廣場登場，當天將有市集、葡萄評鑑頒獎，以及免費葡萄冰品供民眾品嘗，並邀請畢書盡、張秀卿等歌手演唱。

彰化縣大村鄉公所今天舉行「114年大村葡萄觀光文化季」宣傳記者會，現場展示葡萄麵條、葡萄冰品，還有以回收葡萄藤製成的鋼筆，以及運用葡萄染技術製作的工藝品。

公所指出，主活動將於6月7日週六在大村車站前廣場舉辦，內容包括免費葡萄冰品品嘗、農產文創餐飲市集，以及葡萄評鑑頒獎典禮，表揚在地優秀農民與特色農產品。

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活動表演部分，除多個在地社區團體演出外，公所也邀請畢書盡、陳孟賢、張秀卿、楊惠絜等歌手登台演唱，結合音樂、藝術與農業文化。

鄉長賴志銘致詞表示，為推廣大村鄉葡萄產業，公所舉行觀光文化季活動，展現葡萄產業創新應用與永續價值；此外，公所近期也爭取彰化縣政府及中央補助，將進行大村車站周邊環境優化工程，打造更友善公共空間，歡迎大家來體驗大村魅力。（編輯：陳仁華）1140529