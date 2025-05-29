竹市府延攬楊寶楨任發言人 議員籲盡快進入狀況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市府今天發布人事令，將延攬前民眾黨發言人楊寶楨擔任新竹市府發言人，6月2日上任。有新竹市議員建議，楊寶楨有不錯經歷，但需在新竹市多花時間了解地方生態，盼儘快進入狀況。

新竹市政府今天發布人事命令，延攬前2024基隆政策推廣大使楊寶楨擔任市府發言人，自6月2日起正式上任。

新竹市代理市長邱臣遠透過新聞稿表示，發言人除負責媒體聯繫與對外發言事務外，也將協助市政宣傳等業務，楊寶楨具公共事務經歷，更有面對媒體與社會大眾的豐富經驗，將成為市府推動市政與民眾溝通的重要戰力。

民進黨竹市議員楊玲宜向中央社表示，楊寶楨跳船民眾黨後，去年4月接任基隆政策推廣大使，如今再度跳船到新竹市，認為新竹市府巧立名目設置發言人仍無法力挽狂瀾已崩壞的市容與市政，「新竹市府不缺發言人，而是缺懂執政的市長。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡指出，新竹市政繁忙，需有人可以代替市府發言，楊寶楨過去有不錯的經歷及形象，希望未來在新竹市府能將其角色扮演好。

民眾黨竹市議員李國璋表示，發言人的工作需掌握市政訊息，甚至要有政治敏感度，楊寶楨的專業度和適任性無庸置疑，但需在新竹市多花時間了解地方生態，盼儘快進入狀況。（編輯：張銘坤）1140529