土地出租遭亂倒廢棄物 台南地主花數百萬清1年

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市西港區一處私人土地遭承租人非法堆置大量廢裝潢木板等廢棄物，被查獲後承租人拒絕清理，環保局將土地列管要求復原，地主花費新台幣數百萬元，耗時約1年才清完。

台南市政府環保局人員今天告訴中央社記者，王姓男子在西港區租用一塊土地，向地主謊稱正在辦理廢棄物處理相關許可，實際卻非法堆置大量廢裝潢木板、廢木材等廢棄物，此案經查獲後移送司法偵辦，由法院審理中。

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環保局指出，因王男拒絕清理，環保局依法對土地列管追蹤，復原責任落在地主身上，地主無奈自掏腰包，花費數百萬元進行清理作業，歷時約1年才完成，待環保局完成驗證後解除列管，土地才能重新使用。

環保局強調，為避免因疏忽而背負清除責任，建議土地所有人、管理人或使用人應設置圍籬、監視器等防護設施，定期巡查土地使用情況，同時做好管理紀錄，若將土地或廠房出租，應要求承租人遵守環保法規，並提供相關許可證明，以保障雙方權益。（編輯：張雅淨）1140602