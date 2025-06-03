大雨影響能見度 馬祖南北竿機場全日暫停起降
2025/6/3 16:30（6/3 16:56 更新）
（中央社記者潘欣彤連江縣3日電）馬祖南竿、北竿機場今天受大雨影響，能見度未達起降標準，2機場全日飛機暫停起降。超過300名團客滯留。南北竿合計共13架次暫停起降。
而台馬交通船「台馬之星」5月30日故障至今仍在維修，「新台馬輪」今天為保養日，故晚間從基隆往馬祖航班未開航，連江縣交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，明日天候與海象若許可，將協調加班機，並考慮開航南竿福澳港往台北港交通船因應。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
今天馬祖地區因大雨導致能見度不佳，班機因此暫停起降，中午12時許能見度一度稍見好轉，機場出現近300名候機民眾，現場秩序大致良好。
根據民航局馬祖航空站統計，受天候影響，今天南竿機場往台北松山與台中班機，共10架次暫停起降，北竿機場往松山共3架次暫停起降。根據連江縣旅行商業同業公會統計，至今天下午止，滯留團客為337人。（編輯：李亨山）1140603
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。