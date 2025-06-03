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大雨影響能見度 馬祖南北竿機場全日暫停起降

2025/6/3 16:30（6/3 16:56 更新）
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馬祖南竿機場3日受大雨影響，能見度未達起降標準，全日飛機暫停起降。中午能見度一度好轉，機場出現候機人潮。中央社記者潘欣彤攝 114年6月3日
馬祖南竿機場3日受大雨影響，能見度未達起降標準，全日飛機暫停起降。中午能見度一度好轉，機場出現候機人潮。中央社記者潘欣彤攝 114年6月3日
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（中央社記者潘欣彤連江縣3日電）馬祖南竿、北竿機場今天受大雨影響，能見度未達起降標準，2機場全日飛機暫停起降。超過300名團客滯留。南北竿合計共13架次暫停起降。

而台馬交通船「台馬之星」5月30日故障至今仍在維修，「新台馬輪」今天為保養日，故晚間從基隆往馬祖航班未開航，連江縣交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，明日天候與海象若許可，將協調加班機，並考慮開航南竿福澳港往台北港交通船因應。

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今天馬祖地區因大雨導致能見度不佳，班機因此暫停起降，中午12時許能見度一度稍見好轉，機場出現近300名候機民眾，現場秩序大致良好。

根據民航局馬祖航空站統計，受天候影響，今天南竿機場往台北松山與台中班機，共10架次暫停起降，北竿機場往松山共3架次暫停起降。根據連江縣旅行商業同業公會統計，至今天下午止，滯留團客為337人。（編輯：李亨山）1140603

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